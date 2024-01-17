Общество 17 января 2024, 12:49 Стоматолог Козлова: укрепление иммунитета защитит от наследственных заболеваний полости рта

Читать 360tv в

Стоматолог Валерия Козлова рассказала, как защититься от патологий полости рта, которые передаются по наследству. От родителей человек может перенять прикус, состав слюны и предрасположенность к заболеваниям зубочелюстной системы, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, развитие таких недугов зачастую связано с состоянием иммунной системы, поэтому необходимо ее поддерживать. Врач посоветовала снизить уровень стресса, соблюдать режим дня и правильно питаться.

Реклама

Еще один важный шаг — укрепление эмали. В связи с этим следует отказаться от курения, чрезмерного употребления сладкой еды, кофе и газировки, пояснила специалист.