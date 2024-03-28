Общество 28 марта 2024, 18:33 Стоматолог Калинин: полоскание шалфеем или содой поможет уменьшить зубную боль

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Стоматолог-ортопед Юрий Калинин рассказал, как уменьшить зубную боль еще до визита к врачу. Действенный способ — прием лекарств с ибупрофеном или кетопрофеном в составе, отметил эксперт в беседе с РИАМО.

При этом он призвал не злоупотреблять данными препаратами, так как они вредят ЖКТ. Альтернативой может стать полоскание полости рта содой или отваром шалфея.

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А вот обращаться к антибиотикам без назначения не стоит. По словам Калинина, это очень ответственная процедура, добавила газета «Петербургский дневник».