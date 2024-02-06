Общество 06 февраля 2024, 15:32 Стоматолог Калинин назвал нарушение прикуса противопоказанием к установке виниров

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Виниры — специальные накладки, которые используют для коррекции цвета и формы зубов. В каких случаях эстетическую процедуру стоит отложить, рассказал стоматолог-ортопед Юрий Калинин в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, противопоказанием к установке микропротезов является нарушение прикуса. Данный дефект необходимо устранить до изготовления виниров, пояснил врач.

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Он также отметил, что к сколам и расцементировке накладок может приводить бруксизм — привычка стискивать зубы. Наиболее эффективный вариант лечения — индивидуальные каппы из биопластика.