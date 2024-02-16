16 февраля 2024, 16:15
Стоматолог Янушевич посоветовал заканчивать ужин сыром
Главный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич назвал пищу, которая идеально подходит для завершения ужина. Речь идет о сыре, сообщил сайт «Аргументы и факты».
По словам врача, данный продукт способен защитить и даже отбелить зубы. Так, сыр помогает нейтрализовать кислоты, которые оказывают негативное влияние на состояние ротовой полости, пояснил эксперт.
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Результатом станет снижение риска образования налета, а также появления неприятного запаха, добавил сайт Utro.ru.
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