Стоматолог из Уссурийска избил женщину с ребенком на руках. Видео

Женщина с ребенком на руках обратилась в регистратуру городской стоматологической поликлиники. Ее направили к врачу, чтобы тот оказал малышу экстренную помощь. Доктор отказался это сделать. Тогда мать попросила письменного подтверждения этого факта. Мужчина не согласился. Жительница Уссурийска стала снимать все на мобильный телефон. Врач попытался скрыться, а потом рассвирепел.

На видео заметно, что женщина попыталась пройти за уходящим врачом в дверь, тогда врач схватил ее за руку с целью отобрать телефон. Стоматолога не смутило даже то, что на руках у матери все время был маленький сын.

«Факт нанесения телесных повреждений пациенту подтвердился. Все материалы, в том числе видеозапись, переданы в следственные органы. Дальнейшие решения будут принимать именно органы следствия», — прокомментировали ситуацию в Минздраве Приморья.

По данным местных СМИ, у женщины сотрясение головного мозга, сломаны два пальца на правой руке.