Общество 28 февраля 2024, 17:45 Стоматолог Ешидоржиев призвал не откладывать установку зубного импланта

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Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев заявил, что имплантация является самым лучшим методом восстановления зуба. Однако процедуру нельзя откладывать, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, через полгода-год после удаления зуба кость начнет уменьшаться в объеме. В результате потребуется наращивание материала, а это увеличит затраты на услуги врача, пояснил специалист.

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Он также напомнил, что после вживления конструкции в челюсть человек не меняется внешне и не страдает из-за ограничений.