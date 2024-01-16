Общество 16 января 2024, 17:39 Стоматолог Дробышев: мьюинг не способен исправить прикус

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В Сети набирает популярность новое упражнение для улучшения формы лица. Речь идет о мьюинге, в основе которого лежит особая техника расположения языка. Принесут ли результаты подобные эксперименты, рассказал стоматолог-хирург Алексей Дробышев в беседе с «Абзацем».

По его словам, данный комплекс окажет лишь незначительный и временный эффект. Кроме того, данная методика не способна исправить прикус, хоть ее авторы и утверждают обратное.

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Для некоторых людей упражнения представляют опасность. Так, из-за мьюинга может усугубиться хронический воспалительный процесс, пояснил врач.