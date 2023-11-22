Общество 22 ноября 2023, 14:55 Стоматолог Доржиева посоветовала постепенно увеличивать мощность ирригатора

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Ирригатор — специальный прибор, который позволяет чистить зубы струей воды. В беседе с «ФедералПресс» стоматолог-пародонтолог Мария Доржиева рассказала о правильном использовании устройства.

Она посоветовала брать классическую насадку и начинать с самой маленькой мощности. На следующий уровень можно переходить при отсутствии неприятных ощущений, объяснила эксперт.

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По ее словам, поток воды необходимо направлять под углом 45 градусов от десны.