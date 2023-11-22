22 ноября 2023, 14:55
Стоматолог Доржиева посоветовала постепенно увеличивать мощность ирригатора
Ирригатор — специальный прибор, который позволяет чистить зубы струей воды. В беседе с «ФедералПресс» стоматолог-пародонтолог Мария Доржиева рассказала о правильном использовании устройства.
Она посоветовала брать классическую насадку и начинать с самой маленькой мощности. На следующий уровень можно переходить при отсутствии неприятных ощущений, объяснила эксперт.
Реклама
По ее словам, поток воды необходимо направлять под углом 45 градусов от десны.
Врачи
Реклама
Реклама