12 февраля 2024, 15:21
Стоматолог Давидян посоветовал немедленно обращаться в клинику при осложнениях после лечения зуба
После лечения зуба могут возникнуть различные осложнения. В такой ситуации важно немедленно обратиться в клинику, а не искать информацию в Сети. Об этом рассказал стоматолог Арам Давидян в беседе с сайтом Utro.ru.
Он посоветовал заранее узнать у врача, какие последствия должны вызвать опасения. Например, после хирургических манипуляций нормальными являются отеки, гематомы и повышение температуры.
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Однако повреждение нерва или перелом рядом находящихся зубов — повод для беспокойства, добавил эксперт.
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