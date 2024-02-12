Общество 12 февраля 2024, 15:21 Стоматолог Давидян посоветовал немедленно обращаться в клинику при осложнениях после лечения зуба

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После лечения зуба могут возникнуть различные осложнения. В такой ситуации важно немедленно обратиться в клинику, а не искать информацию в Сети. Об этом рассказал стоматолог Арам Давидян в беседе с сайтом Utro.ru.

Он посоветовал заранее узнать у врача, какие последствия должны вызвать опасения. Например, после хирургических манипуляций нормальными являются отеки, гематомы и повышение температуры.

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Однако повреждение нерва или перелом рядом находящихся зубов — повод для беспокойства, добавил эксперт.