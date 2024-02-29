Общество 29 февраля 2024, 12:46 Стоматолог Давидян: чистка языка положительно влияет на работу ЖКТ

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Стоматолог-хирург и имплантолог Арам Давидян посоветовал включить скребок для языка в арсенал средств для ежедневной гигиены полости рта. Данный этап ухода имеет множество преимуществ, сообщил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Так, чистка слизистой оболочки органа позволяет снизить количество бактерий, благодаря чему сокращается вредное воздействие на желудочно-кишечный тракт, пояснил врач.

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По его словам, использование специального скребка способствует более свежему дыханию. Еще один положительный момент — улучшение вкусовой чувствительности, добавили «Известия».