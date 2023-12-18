Общество 18 декабря 2023, 17:16 Стоматолог Дахкильгов: экспресс-полоски и специальные пасты помогут отбелить зубы

Читать 360tv в

Стоматолог и хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов рассказал, как сделать улыбку белоснежной в домашних условиях. Эффективным способом является использование пасты с соответствующим обозначением на упаковке, отметил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Врач предостерег от ежедневного применения данного средства. Такой подход может обернуться стертой эмалью и травмированными деснами.

Реклама

По словам Дахкильгова, осветлить зубы помогут и экспресс-полоски. Однако в их составе содержится перекись водорода, которая способна вызвать химический ожог. Перед покупкой стоматолог посоветовал проконсультироваться со специалистом.