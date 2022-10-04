Стоматолог Багавиева рассказала, какие заболевания помогут избежать мобилизации | 360°

Все новости

Происшествия

04 октября 2022, 22:14

Дмитрий Гордон подрался с прохожим

Криминал

04 октября 2022, 22:09

Подростка заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки в Петербурге

Реклама

Общество

04 октября 2022, 22:07

Семьи мобилизованных в Нижегородской области смогут не платить за детские сады

Происшествия

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали браконьера, истребившего животных на 1,2 млн рублей в Челябинской области

Криминал

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у работодателей в Екатеринбурге

Общество

04 октября 2022, 22:07

Компания Isuzu Motors рассматривает возможность продолжить деятельность в России

Общество

04 октября 2022, 22:07

Россияне выразили готовность приютить у себя питомцев мобилизованных соотечественников

Происшествия

04 октября 2022, 22:06

Женщина погибла при пожаре в Тюменской области

Криминал

04 октября 2022, 22:06

Три уголовных дела завели на мужчину за изготовление наркотиков в Челябинской области

Общество

04 октября 2022, 21:38

Стоматолог Багавиева рассказала, какие заболевания помогут избежать мобилизации

Читать 360tv в

Некоторые заболевания зубов и челюстной системы несовместимы с военной службой. Какие заболевания помогут избежать мобилизации, Life рассказала стоматолог, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

Во-первых, при некоторых дефектах зубочелюстной системы человек не может употреблять обычную пищу, ему требуется особое питание, что, соответственно, является помехой военной службе.

Реклама

"К таким заболеваниям относятся анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, различные контрактуры, травмы, врождённые и приобретенные аномалии, а также отсутствие большого количества жевательных зубов", - сказала стоматолог.

Реклама

Также не возьмут в армию тех, у кого по тем или иным причинам нарушена функция глотания.

0

0

0

0

0

2

Реклама

Реклама