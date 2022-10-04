Стоматолог Багавиева рассказала, какие заболевания помогут избежать мобилизации | 360°

Общество 04 октября 2022, 21:38 Поделиться Telegram

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Viber Стоматолог Багавиева рассказала, какие заболевания помогут избежать мобилизации

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Некоторые заболевания зубов и челюстной системы несовместимы с военной службой. Какие заболевания помогут избежать мобилизации, Life рассказала стоматолог, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

Во-первых, при некоторых дефектах зубочелюстной системы человек не может употреблять обычную пищу, ему требуется особое питание, что, соответственно, является помехой военной службе.

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"К таким заболеваниям относятся анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, различные контрактуры, травмы, врождённые и приобретенные аномалии, а также отсутствие большого количества жевательных зубов", - сказала стоматолог.

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Также не возьмут в армию тех, у кого по тем или иным причинам нарушена функция глотания.

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