Общество 07 февраля 2024, 14:20 Стоматолог Автандилян: консервы и соленья представляют опасность для здоровья зубов

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Стоматолог Луиза Автандилян перечислила продукты, которые негативно влияют на здоровье зубов. Об этом сообщила «Газета.ru».

Врач включила в список консервы, маринованные овощи и соленья. Их вред объясняется высоким содержанием уксусной кислоты. Опасными для эмали также являются цитрусовые, добавил сайт Utro.ru.

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По словам эксперта, избежать проблем с полостью рта поможет отказ от чипсов, сухариков, картошки и сладких булочек.