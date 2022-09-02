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Стоматолог Антипенко рассказал, какие продукты сказываются на цвете зубов

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Некоторые продукты способны изменить цвет зубов. Такой информацией поделился врач-стоматолог Алексей Антипенко, сообщило Ura.ru.

Медик пояснил, что негативно на состоянии зубов могут сказываться ополаскиватели для полости рта, среди которых хлоргексидин. Как правило цвет меняют средства коричневых, бурых и черных оттенков. По словам эксперта, стоит делать двухнедельный перерыв после 10 дней использования ополаскивателей.

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Повлиять на цвет зубов могут также фиточаи и соки.

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«Они меняют не цвет эмали, а образуют поверхностное окрашивание. Меняется цвет пелликулы. Это пленка, которая состоит из гликопротеидов и липополисахаридов с различными включениями, например, остатки пищи, умершие клетки крови, бактерии и другие элементы смешанной слюны», — рассказал эксперт.

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