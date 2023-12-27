27 декабря 2023, 14:34
Стоматолог Альбова: поцелуи помогают защитить полость рта от микробов
Поцелуи — приятный способ укрепить здоровье зубов и десен. Об этом рассказала стоматолог Ольга Альбова в беседе с Lenta.ru.
По ее словам, во время поцелуя происходит обмен бактериями, что является некой тренировкой иммунной системы полости рта.
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При поцелуях выделение слюны увеличивается в два раза, добавила врач. Данная жидкость содержит большое количество соединений кальция и фосфора, которые снижают риск развития кариеса.
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