Самарским школьникам подавали в столовой суп с пауками
В одной из школ Самары детям в столовой неоднократно предлагали на обед суп, в котором плавали пауки. Мама одного из учеников пожаловалась на проблему в Twitter.
Первое блюдо с необычной начинкой подавали в школе № 116. Школьники несколько раз вылавливали пауков из супа.
«В итоге ребенок оставался голодный. Четвертый класс. Просьба разобраться», — написала женщина.
Пост привлек внимание мобильной приемной губернатора Самарской области, где его перенаправили в региональный департамент образования.
«Вопрос организации и качества питания обучающихся в школе № 116 взят на контроль», — ответили в ведомстве, пообещав провести выездную проверку.
В известность о случившемся поставили и руководителя комбината школьного питания, а у директора потребовали объяснений.