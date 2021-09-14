Самарским школьникам подавали в столовой суп с пауками

В одной из школ Самары детям в столовой неоднократно предлагали на обед суп, в котором плавали пауки. Мама одного из учеников пожаловалась на проблему в Twitter.

Первое блюдо с необычной начинкой подавали в школе № 116. Школьники несколько раз вылавливали пауков из супа. «В итоге ребенок оставался голодный. Четвертый класс. Просьба разобраться», — написала женщина. Пост привлек внимание мобильной приемной губернатора Самарской области, где его перенаправили в региональный департамент образования. «Вопрос организации и качества питания обучающихся в школе № 116 взят на контроль», — ответили в ведомстве, пообещав провести выездную проверку. В известность о случившемся поставили и руководителя комбината школьного питания, а у директора потребовали объяснений.