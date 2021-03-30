«Столото» разыскивает победителей новогоднего розыгрыша «Русского лото». Миллионерами стали более 580 человек

После новогоднего розыгрыша «Русского лото» в стране появился 581 новый миллионер. Это стало абсолютным рекордом для государственных лотерей. Между участниками разыграли тысячу крупных призов по одному миллиону рублей, но поскольку несколько сот человек закрыли свои карточки на одном и том же ходу, оставшиеся 419 миллионов были разделены между 593 победителями — каждому досталось по 706 тысяч рублей. Общий же призовой фонд розыгрыша составил более 2 миллиардов рублей. 95% новогодних миллионеров уже обратились за выигрышами.

28 миллионеров еще не догадываются о своей удаче

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» ищет тех, кто еще не заявил о своем праве на миллион. В результате розыгрыша 1369-го тиража «Русского лото» невыпавшими остались бочонки с номерами 17, 54 и 72, а выиграли почти 12 миллионов билетов.

Уже 553 счастливчика обратились за своим выигрышем, из них 529 человек оформили все необходимые документы для получения призов. Еще 28 победителей не заявили о себе.

Чтобы получить деньги, обладатели билетов должны в течение 195 дней обратиться в «Столото». При определенных уважительных обстоятельствах этот срок могут увеличить еще на три года. Если же победитель так и не объявляется, то такой невостребованный выигрыш в полном объеме перечисляется в государственный бюджет.

У победителей новогоднего розыгрыша «Русского лото» есть еще почти три месяца, чтобы заявить о себе.

Получить выигрыш в лотерею сегодня можно в 45 тысячах торговых точек, расположенных практически во всех регионах страны, или онлайн. Способ получения выигрыша напрямую зависит от способа покупки билета и суммы самого выигрыша.

Москва и Подмосковье — лидеры забега!

Пока одни еще не заявили о своем праве на выигрыш, другие уже думают, куда потратить заветный миллион. Одним из победителей стал житель Московской области, офицер запаса Юрий Половинко. Он узнал о том, что стал миллионером только спустя пару дней после розыгрыша.

«Это случайное стечение обстоятельств. Я купил билеты близким, но подарить так и не получилось. Я совсем про них забыл, если честно. А потом проверил архив тиражей на сайте „Столото“, сверил числа и узнал о выигрыше. Это было удивительно. Хоть и надеялся на победу, но такую сумму увидеть не ожидал. Странные ощущения», — поделился Юрий.

Еще одной счастливицей стала студентка из Москвы. Анна Камарова выиграла миллион рублей по билету, который ей достался в подарок от родственника.

«Все члены моей семьи периодически участвуют в розыгрышах. Но в этот раз дядя подарил билеты мне, тете, братьям, и бабушке. Уже после ТВ-трансляции мы собрались вместе, и каждый проверял результаты в интернете. Я отсканировала QR-код и перешла на сайт „Столото“. Когда увидела сумму, то была очень удивлена», — рассказала Анна.

Девушка учится на маркетолога. В свободное время студентка занимается фитнесом. Главное увлечение Анны — путешествия. Возможно, выигрыш поможет студентке расширить список стран, в которых она побывала.

Такое количество победителей крупнейшего по объему призового фонда новогоднего розыгрыша «Русского лото» объясняется интересными обстоятельствами. В начале 2020 года «Столото» оказалось в центре внимания благодаря крупному кушу, который сорвала обеспеченная жительница Подмосковья — Надежде Бартош достался главный приз новогоднего тиража «Русского лото» в размере одного миллиарда рублей. Общество так и не смогло принять тот простой факт, что слепой жребий не смотрит на доходы владельцев билетов, поэтому во избежание кривотолков год спустя новогодний миллиард было решено разделить на тысячу призов в один миллион рублей каждый.

Кто же этот Дед Мороз?

Важно подчеркнуть, что «Столото», крупнейший распространитель гослотерей, еженедельно делающий миллионерами около двадцати человек, не является собственником лотерей. Вообще некорректно ставить вопрос, кому принадлежит лотерея «Русское лото» или «Спортлото». В России с 2014 года существует государственная монополия на лотерейный бизнес, который целиком контролируется Министерствами финансов и спорта, являющимися организаторами лотерей.

Поэтому прозвище «лотерейный король», которым СМИ наградили Армена Саркисяна, учредителя холдинга S8 Capital, куда входит и лотерейный распространитель «Столото», не совсем верно. Хотя Саркисян Армен Меружанович — человек действительно известный и влиятельный, благодаря как собственным достижениям, так и принадлежащим ему информационным и высокотехнологичным бизнесам: Price.ru, Strahovka.ru, Next Mobile и др.

В лотерейной индустрии Саркисян достаточно давно, и с введением государственной монополии бизнесмен не бросил этот бизнес. Основанное им «Столото» вошло в число распространителей, заняв лидирующую позицию. На конец 2020 года объем целевых отчислений от лотерейной деятельности на поддержку физической культуры и спорта в нашей стране составил почти 15 млрд рублей, а общие отчисления в бюджеты разных уровней превысили 29 млрд рублей.

Сегодня «Столото» — мощный высокотехнологичный бизнес, основанный на собственной платформе холдинга S8 Capital. Выстроенная специалистами холдинга IT-инфраструктура сравнима с экосистемами крупных финансовых институтов. Достаточно сказать, что для бесперебойной работы лотерей используется оборудование, способное обрабатывать 800 финансово значимых транзакций в секунду, почти три миллиона в час.

Неудивительно, что с настолько масштабным подходом своего владельца Армена Саркисяна «Столото» стало лидером лотерейного рынка в России. Более того, компания Саркисяна вошла в первую десятку по доле онлайн-продаж лотерейных билетов во всем мире. Этот результат достигнут благодаря успешному применению философии финансово-технологических компаний в лотерейной индустрии. То есть можно смело сказать, что сегодня государственные лотереи — это такой же «финтех».

Так что, дамы и господа, в ваши выигрыши вложен многолетний труд сотен людей. Не обижайте их — заберите, пожалуйста, свои честно выигранные миллионы.