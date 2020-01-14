«Столько денег в жизни не было!» Нижегородский детский фонд возмутили слухи о помощи церкви на 45 млн рублей

Благотворительный детский фонд «Улыбка ребенка» из Нижнего Новгорода не тратил 45 миллионов рублей на помощь церкви, у него вообще нет таких денег. Об этом президент организации Александр Ильин рассказал в беседе «360».

Это все придумки! Это полный бред! Мы работаем, у нас елки прошли. Мы подали апелляционную жалобу. Никаких 40, 50, 60 миллионов. У нас за всю жизнь не было столько денег в фонде. Миллион-полтора в год фонд собирает Александр Ильин.

По его словам, кто-то устроил кампанию против организации.

«Это какая-то война непонятная. Мы не понимаем, с кем воюем», — отметил он.

Президент фонда подчеркнул, что работа продолжается. Кроме того, в январе филиал благотворительной организации откроется в Москве.

Тем не менее Ильин подтвердил, что суд по делу о спонсировании церкви был. Он прошел еще в 2019 году. Однако, по его словам, все совсем не так, как представлено в СМИ.

«Мы покупали парты для детишек верующих, помогали приходской церкви. Но оказывается мы не могли делать это по уставу, но просто не думали об этом, а оказывается нарушали закон. Из-за этого было решение суда ликвидировать благотворительный фонд», — рассказал президент организации.

Он отметил, что первое решение суда удалось обжаловать. Сейчас фонд также будет подавать апелляцию. Представители РПЦ пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее издание «В городе N» со ссылкой на Автозаводской районный суда сообщило, что фонд «Улыбка ребенка» ликвидирован. Причиной стало то, что он якобы потратил более 45 миллионов рублей на ремонт Спасо-Преображенского храма и часовни в честь архангела Михаила, а также лекции по духовному развитию более 45 миллионов рублей. Однако по уставу организация должна помогать детям, подросткам в трудных жизненных обстоятельствах и инвалидам. Фонд «Улыбка ребенка» существует с 2010 года, в его попечительском совете состоят режиссеры Борис Грачевский и Давид Шнейдеров.