Столицу Ямала преобразят к 430-летию города

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский обсудили ближайшее будущее столицы округа. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

В 2025 году Салехард празднует свой 430-летний юбилей. Глава округа распорядился преобразить облик города к знаменательной дате. В частности, планируется построить новое жилье и решить проблему аварийного фонда, а также благоустроить общественные и придомовые территории.

«Наметили комплексную программу развития города. <…> Главная задача — сделать город уютным и комфортным для жителей», — подчеркнул Артюхов.