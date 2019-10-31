Стала известна российская столица татуировок

Мать Тимати сделала тату в честь рождения внука Подробнее

По данным проведенного опроса среди россиян, на первой позиции по количеству татуированных граждан оказался город Челябинск, следом за ним идет Москва, а замыкает тройку лидеров Северная столица — Санкт-Петербург.

Опрос был проведен агентством Zoom Market в 25 российских городах. Все вопросы его участникам задавались в процессе личных интервью. Отмечается, что в исследовании принимали участие как мужчины, так и женщины. Все участники опроса должны были рассказать, есть у них татуировки, как они относятся к тату, и с чем у них ассоциируются татуировки.

В общей сложности в исследовании приняли участие три тысячи респондентов.

Как рассказал коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров, 21% респондентов положительно относятся к татуировкам, отрицательное отношение к ним у 36% участников опроса, еще 43% опрошенных рассказали о нейтральном отношении к рисункам на теле.