Столичный проект стал финалистом международной премии в области энергетики

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Команду о запуске «Евро+» на Московском НПЗ в июле этого года дал президент Владимир Путин. Этот комплекс первым в России обеспечивает полноценный цикл производства — от подготовки сырой нефти до производства готовой продукции.

С началом работы «Евро+» Московский НПЗ повысил выпуск востребованного столичным рынком топлива. При этом объект заменит пять установок предыдущего поколения 60-х годов постройки. С 2011 года предприятие ведет модернизацию, последовательно обновляя технологические объекты.

В жюри оценили цифровые технологии комплекса «Евро+». Так, 15 тысяч датчиков в режиме реального времени передают сигналы в системы управления производством. Это позволяет удаленно контролировать процесс переработки и следить за безопасной работой оборудования.

Обработка больших данных с использованием алгоритмов машинного обучения обеспечивает точность и технологическую гибкость производства, повышает надежность эксплуатации «Евро+», уменьшает сроки ремонтов и снижает стоимость обслуживания.

Модели управления „Евро+“ — важный шаг на пути создания цифрового завода будущего. Применяемые технологии уже помогают персоналу в принятии решений и позволяют максимально эффективно и безопасно решать задачи в вопросах эксплуатации, обслуживания и обучения специалистов Виталий Зубер генеральный директор Московского НПЗ.

По его словам, комплекс построен на основе полного цифрового двойника инженерных данных — 3D-модели.

«Благодаря этому мы получили принципиально новый подход к владению технологическим объектом с возможностью видеть конфигурацию и пространственное расположение оборудования в составе цифровой информационной модели», — отметил Виталий Зубер.

Второй финал

Это уже не первый проект Московского НПЗ, который отметили эксперты премии Platts Global Energy Awards. Два года назад в номинации «Технологический проект года» в финал конкурса попали очистные сооружения «Биосфера».

Комплекс повысил эффективность очистки сточных вод до 99,9%, позволив предприятию перейти на практически замкнутый цикл водопотребления.

Также в число финалистов премии в номинации «Лучший проект в области трансформации нефтедобычи» включили проект «Когнитивный геолог».

Эта разработка «Газпром нефти» в области искусственного интеллекта помогает выбирать оптимальные сценарии создания концептуальных геологических моделей.

О международной премии

Platts Global Energy Awards — международная премия в сфере энергетики, которую вручает с 1998 года ведущее отраслевое издание нефтегазовой отрасли Platts.

Лучшие проекты в сфере ТЭК последних двух лет выберут голосованием независимой экспертной коллегии Platts, в которую входят руководители государственных регуляторов, бывшие топ-менеджеры крупных энергетических компаний, признанные ученые и международные эксперты в сфере энергетики.