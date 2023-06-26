Общество 26 июня 2023, 10:39 Столичный портал потребителя собрал рекомендации для подготовки к отпуску ДИТ Москвы: столичный портал потребителя собрал рекомендации для подготовки к отпуску Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Столичный портал потребителя подготовил полезные советы и инструкции для подготовки к отпуску, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Материалы портала расскажут, на что обратить внимание при покупке тура, в чем отличие туроператора от турагента и на что имеет право пассажир, если его авиарейс задержали или отменили. Пресс-служба департамента информационных технологий Москвы

Жители столицы смогут узнать о потребительских правах из более чем 200 статей и видеопамяток, подготовленных экспертами. Они расскажут о покупке билетов на поезд и самолет онлайн, различиях пакетных и индивидуальных туров, оформлении ручной клади, провозе домашних животных, действиях в случае отмены авиарейса и многих других ситуациях, с которыми сталкивались путешественники. Материалы объединили по категориям, например, «Туристские услуги» и «Транспортные услуги».

Реклама

Портал потребителя начал работать в 2022 году. Его разработали для повышения правовой грамотности москвичей и помощи им в подготовке претензий и исков. Для регистрации на портале потребуется учетная запись на mos.ru.

Ранее россиянам рассказали о самых популярных направлениях для семейного отдыха в стране в июле.