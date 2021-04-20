Столичный почтальон попросил помочь прокормить своих 70 кошек

Столичный почтальон Елена Бараковская рассказала, что в ее доме живут около 70 кошек. Большую часть своей ее зарплаты уходит на корм для любимцев и наполнитель для туалета, сообщил Life.

Первой кошкой москвички стала Кнопка, она появилась у нее 15 лет назад. Через два месяца она родила 10 котят, они тоже начали спариваться между собой и постепенно расплодились до внушительного количества. Елена призналась, что ей очень тяжело содержать всех этих животных.

Бараковская объяснила, что все ее родственники умерли, а сын отказался от нее из-за такого числа пушистых жильцов в квартире. Она попросила неравнодушных забрать кошек в добрые руки или помочь с кормом. Все питомцы уже стерилизованы.