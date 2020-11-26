Столичный клуб Gipsy предупредили о возможности закрытия из-за ковидных нарушений

Администрацию московского клуба Gipsy уже штрафовали за нарушения ограничений из-за коронавируса. Инспекторы выявили повторные. Теперь заведение либо оштрафуют на миллион рублей, либо закроют на три месяца.

«Во время режима повышенной готовности запрещена работа всех развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, дискотек и кальянных. Однако 20 ноября клуб Gipsy повторно нарушил требования карантинного режима, предписанного указом мэра Москвы. То есть посетители не соблюдали перчаточно-масочный режим, не соблюдали социальную дистанцию и, кроме того, мероприятие закончилось после 23:00», — приводит «Интерфакс» слова главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрея Поплавского.

Администрация клуба уже получила уведомление о вызове в ОАТИ.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации московские власти ввели ряд новых ограничений, чтобы остановить распространение коронавируса. Среди них запрет на работу общепита и развлекательных заведений по ночам. Везде нужно носить СИЗ, а в бары можно зайти, только зачекинившись на входе по QR-коду. В этом году в столице отменили массовые новогодние гулянья. Кафе и рестораны не будут работать и в праздничную ночь.

За все время пандемии в Москве выявили 577 177 случаев COVID-19 (+6075 за минувшие сутки). От болезни умерли 8603 человека.