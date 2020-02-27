Столичный футбольный тренер рассылал детям неприличные фотографии. Родители стали единым фронтом

Родители подростков, которые занимаются в одной из московских спортивных школ, написали коллективное обращение в полицию. Родители пожаловались, что их детей развращает тренер. Следователи начали проверку.

Родители рассказали, что Александр Альпов высылал их детям странные снимки. На фотографиях, которые получали их дети, тренер запечатлен обнаженным. Он рассказывал подросткам о сексе, оргиях, свингерах и раздумывал, как бы из спортшколы сделать притон и публичный дом, сообщил сайт РЕН ТВ.

Предпринимательские идеи Альпова родители не оценили. Когда стало известно, что их дети в опасности, взрослые решили действовать.

«В прошлом году я понял, что он окончательно сошел с катушек, когда он мне начал отправлять свои половые гениталии», — рассказал бывший помощник Альпова Сергей Тимофеев. Его недавно уволили по настоятельным просьбам тренера.

У Альпова всего восемь классов образования и в спортшколе он числится куратором. Тренировать детей он формально не имеет права, но делал это, и даже брал за свои услуги деньги. Родители говорят, каждое занятие стоило пять тысяч. Польза от них была сомнительной.

«Я боюсь делать какие-то заключения, но, судя по его поведению, возможно, он может принуждать детей к какому-то сексуальному контакту. Потому что здесь явно отклонение», — рассказала психотерапевт Людмила Ставицкая. Ей показали видео с участием Альпова.

Ситуацией в итоге занялся Следственный комитет Москвы. Правоохранители рассказали, что обязательно проверят все факты, которые изложили родители, и по итогам проверки примут решение, что делать дальше.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подтвердили в Следственном комитете Москвы.