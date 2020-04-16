Столичных медиков будут бесплатно возить на такси

Новые меры поддержки медиков, которые борются с коронавирусом, примут в Москве. Они смогут бесплатно жить в гостиницах и ездить на такси.

«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», — приводит ТАСС текст сообщения мэрии Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин уже подписал соответствующее постановление правительства Москвы. Оплачивать номера в гостиницах для медиков и их поездки на такси будут из городского бюджета.

В Москве за минувшие сутки выявили 1370 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с 11 апреля число заболевших пошло вниз. Всего в столице выявили 16 146 инфицированных. По данным оперштаба, большинство заразившихся (45%) — это люди моложе 45 лет.

В связи с эпидемией в Москве и Московской области ввели дополнительные ограничения. С 15 апреля пользоваться общественным и личным транспортом можно только после оформления специального пропуска. С начала разгула инфекции в России в Москве выявили наибольшее количество заразившихся.