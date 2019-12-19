Столичные власти рассказали о нюансах проведения мероприятий в новогодние праздники

Особый режим доступа граждан будет действовать с 31 декабря по 5 января на центральных улицах Москвы. К местам проведения праздничных мероприятий придется идти через контрольно-пропускные пункты.

Единое пространство организуют в границах Манежной, Красной и площади Революции, улиц Тверской, Моховой, Охотного Ряда и Театрального проезда. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

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Контрольно-пропускные пункты расположат со стороны Пушкинской площади на Тверской улице, а также на Моховой — со стороны Большой Никитской. На Большой Дмитровке КПП откроют у выхода из метро, его организуют и на пересечении Театрального проезда с улицей Рождественка. Кроме того, работать пункты пропуска будут на улицах Ильинка, Никольской и Москворецкой ( у храма Василия Блаженного).

Попасть на места новогодних торжеств не смогут люди в состоянии алкогольного опьянения или лица с оружием или предметами, которые могут быть использованы в таком качестве. Нельзя проносить за КПП любые напитки и пиротехнику.

Планируется, что в охране безопасности с 31 декабря по 8 января задействуют свыше 40 тысяч человек. В саму новогоднюю ночь граждан будут охранять более 11 тысяч человек, в том числе 3,3 тысячи полицейских, 3,4 тысячи росгвардейцев, 2,5 тысячи народных дружинников и порядка двух тысяч работников ЧОП.