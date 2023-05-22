Общество 22 мая 2023, 01:55 Столичные власти подвели итоги недели в социальной сфере Москвы Заммэра Анастасия Ракова рассказала об итогах недели в социальной сфере Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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На днях в столичные парки вернулись павильоны «Здоровая Москва», открылись поликлиники, а также опубликовали новый рейтинг якорных онкологических стационаров. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В правительстве Москвы подвели итоги недели в социальной сфере города.

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Теперь в столичных парках вновь можно пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва». Они работают каждый день с 8:00 до 20:00 бесплатно и без записи.

Открылся филиал № 1 поликлиники № 109 и поликлиническое отделение № 5 городской клинической больницы имени Кончаловского. Учреждения отремонтировали в соответствии с новым московским стандартом. Всего по программе капремонта обновят более 200 зданий.

В «Гостином дворе» с 14 по 17 июня пройдет Московский онкологический форум. В нем будут участвовать свыше 300 экспертов из 13 стран. На выставке представят проекты в сфере онкологической помощи, высокотехнологичные операционные с передовым оборудованием и шоурумы современных диагностических кабинетов.

Звание «московская медсестра» теперь смогут получить больше сотрудников медучреждений. В список специальностей добавили «операционное дело».

Появился обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров. В первом квартале этого года лидирует городская клиническая онкологическая больница № 1. Рейтинг формируют с учетом медицинских показателей и отзывов пациентов, прошедших лечение в стационарах.

В Москве определили победителей конкурса грантов для НКО, которые помогают участникам СВО и их семьям. Город выделит финансовую помощь 42 столичным НКО. В июне они смогут начать реализовывать проекты.

«Во флагманском центре городской клинической больницы имени Вересаева оказали экстренную помощь более 350 пациентам старше 90 лет. Сегодня развитие медицины позволяет проводить эффективное лечение в любом возрасте», — добавила Ракова.

Прошла премьера документального фильма о достижениях проекта «Московское долголетие» за пять лет. Лента основана на реальных событиях из жизни москвичей старшего поколения. Пенсионеры рассказали о том, как нашли хобби на заслуженном отдыхе, обрели новый смысл жизни и друзей.

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