Общество 12 июля 2023, 13:56 Столичные предприниматели смогут проверять зарубежных контрагентов бесплатно Московские предприниматели смогут бесплатно проверять контрагента перед экспортной сделкой Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты Московского экспортного центра будут проводить бесплатную проверку потенциальных зарубежных контрагентов. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Новая услуга позволит проверить благонадежность потенциальных партнеров в 141 стране и облегчит московским компаниям дальнейшую работу за рубежом. Алексей Фурсин Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Эксперты центра оценят работу и репутацию контрагента по нескольким параметрам, в которые входит финансовое состояния и регулярность необходимых отчислений, кредитоспособности, информация об уставном капитале и владельцах предприятия, наличие судебных разбирательств и налоговых задолженностей.

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Кроме того, в МЭЦ смогут дать консультации по международному бизнесу, информационную поддержку, оказать помощь в проведении международных выставок и миссий, поиске партнеров за рубежом и организации обучающих мероприятий.

Все эти меры поспособствуют привлечению новых клиентов и расширению экспортных возможностей московских предприятий. Центр поможет предпринимателям безопаснее осуществлять внешнеэкономическую деятельность и находить новые рынки для своей продукции. Поддержку предоставят как действующим экспортерам, так и начинающим свой путь в международном бизнесе.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на участие в акселерационной программе «Экспортеры 2.0».