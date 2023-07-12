12 июля 2023, 13:56
Столичные предприниматели смогут проверять зарубежных контрагентов бесплатно
Московские предприниматели смогут бесплатно проверять контрагента перед экспортной сделкой
Специалисты Московского экспортного центра будут проводить бесплатную проверку потенциальных зарубежных контрагентов. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.
Новая услуга позволит проверить благонадежность потенциальных партнеров в 141 стране и облегчит московским компаниям дальнейшую работу за рубежом.
Алексей Фурсин
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Эксперты центра оценят работу и репутацию контрагента по нескольким параметрам, в которые входит финансовое состояния и регулярность необходимых отчислений, кредитоспособности, информация об уставном капитале и владельцах предприятия, наличие судебных разбирательств и налоговых задолженностей.
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Кроме того, в МЭЦ смогут дать консультации по международному бизнесу, информационную поддержку, оказать помощь в проведении международных выставок и миссий, поиске партнеров за рубежом и организации обучающих мероприятий.
Все эти меры поспособствуют привлечению новых клиентов и расширению экспортных возможностей московских предприятий. Центр поможет предпринимателям безопаснее осуществлять внешнеэкономическую деятельность и находить новые рынки для своей продукции. Поддержку предоставят как действующим экспортерам, так и начинающим свой путь в международном бизнесе.
Ранее в Москве стартовал прием заявок на участие в акселерационной программе «Экспортеры 2.0».
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