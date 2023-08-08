08 августа 2023, 19:09
Столичные пожарные рассказали о кошке-талисмане
Столичное управление МЧС рассказало о кошке Маше, живущей в пожарной части
Кошка Маша уже более 17 лет живет в 9-й пожарно-санитарной части Москвы. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного ГУ МЧС.
В ведомстве добавили, что Машу еще котенком нашли пожарные у части и приняли под свою опеку. Ее чаще всего можно увидеть в спальных помещениях части, а иногда — на козырьке выхода на задний двор.
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«Без нее часть уже представить сложно», — заключили пожарные.
Ранее стало известно, какими именами москвичи чаще всего называют кошек. Среди необычных кличек — «Тимон» и «Пельмешка».
МЧС РФ
Коты
Москва 2023
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