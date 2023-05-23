Общество 23 мая 2023, 16:30 Столичные офсетные контракты привлекли инвестиции на 19 миллиардов рублей Вице-мэр Ефимов: московские инвесторы вложат 19 миллиардов в новые производства Фото М.Мишина / Сайт мэра и правительства Москвы

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Общий объем инвестиций в создание новых производств по офсетным контрактам, уже заключенным властями Москвы с инвесторами, превысит 19 миллиардов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве заключили 11 офсетных контрактов, по которым город приобретает у предприятий детское питание, лекарства и медицинские изделия, системы хранения документов. Основные требования к производителям: товар должен быть отечественного происхождения, а первоначальное вложение — не менее одного миллиарда рублей.

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«Совокупный объем инвестиций по уже заключенным офсетам в создание и модернизацию производств составит более 19,2 миллиарда рублей. Город гарантирует инвесторам закупку их продукции на сумму более 90 миллиардов рублей», — разъяснил Ефимов.

С начала этого года Москва подписала с инвесторами шесть контрактов, вложения по которым составили почти пять миллиардов рублей.

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