Столичные медики вылечили еще 2255 пациентов от COVID-19

За минувшие сутки из столичных больниц выписали еще 2255 человек, которые выздоровели от COVID-19. Общее число победивших болезнь жителей Москвы составляет 118 024.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2255 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118 024 человек», — приводит столичный штаб по борьбе с коронавирусом слова заместителя мэра Москвы по по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ранее Ракова рассказала, что по итогам второго этапа тестирования москвичей на антитела, иммунитет к коронавирусу нашли у 17,4% жителей мегаполиса. Этот показатель увеличился практически на 5% за две недели.

Всего столичные медики выявили 201 221 случай COVID-19. За все время пандемии от последствий заражения 2019-nCoV в Москве умерли 3138 человек.

Сейчас ситуация с распространением нового вируса стабилизировалась. Столичные власти приступили к первому этапу снятия ограничений. 9 июня в городе отменили режим самоизоляции и электронные пропуска для передвижения на общественном и личном транспорте.