Столичные абоненты Tele2 в 2020 году предпочли горнолыжные курорты Подмосковья

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 проанализировал активность столичных абонентов на горнолыжных курортах в 2020 году. В среднем пользователи проводили на склонах шесть дней. За это время они тратили по 6 Гб интернет-трафика и более четырех часов на разговоры по телефону.

В 2020 году, несмотря на пандемию и самоизоляцию, количество столичных абонентов, отправившихся на горнолыжные курорты, почти не изменилось по сравнению с 2019-м. Статистика показала, что люди проводили на отдыхе на один день больше.

Помимо этого увеличилось количество потребляемого интернета. За время отпуска пользователи тратили по 6 Гб на человека, что на 20% больше, чем годом ранее. На разговоры по телефону во время отдыха пришлось столько же времени, что и в 2019 году — более четырех часов на одного абонента.

Согласно статистике Tele2, количество мужчин на горнолыжных курортах, чуть больше, чем женщин — их 53%. Средний возраст людей, отправляющихся в горы, составляет 42 года для мужчин и 44 — для женщин.

В 2020 году столичные абоненты предпочитали горнолыжные комплексы своего региона. Наибольшее количество клиентов оператора было зафиксировано в подмосковном комплексе «Снежком».

За 2020 год жители региона потратили здесь более 2 Пб интернета и 54 миллиона минут на разговоры. На втором месте по популярности — спорткомплекс «Кант» в пределах МКАД. Объем потребляемого трафика составил один Пб, а на голосовые услуги абоненты потратили 26 миллионов минут. На третьем месте оказался горнолыжный курорт «Лисья гора» в Балашихе. Здесь собирались самые активные пользователи интернета, которые потратили более 0,4 Пб интернета, а также 13 миллионов минут.

По сравнению с 2019 годом чуть больше посещали более удаленные курорты Краснодарского края и Сибири. При этом в «Шерегеше» Кемеровской области туристы оставались на день больше, чем в 2019 году — шесть дней, такая же тенденция замечена и на курорте «Роза Хутор», где в 2020 году в среднем абоненты Tele2 проводили по четыре дня. Средний возраст людей, посещающих эти курорты, — 39 лет, мужчин среди туристов немного больше, чем женщин — 55%.