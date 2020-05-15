Столичные абоненты Tele2 провели майские праздники в Подмосковье

C 30 апреля по 11 мая количество потребляемого трафика выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Москвичи ответственно подошли к режиму самоизоляции — более половины жителей находились в зоне действия одной базовой станции.

В майские праздники столичные абоненты Tele2 использовали 33 Пб трафика, что практически в два раза превышает показатель прошлого года (18,3 Пб). По данным оператора, с 30 апреля среднесуточный трафик на протяжении всех майских праздников сохранял один и тот же показатель — 2,7 Пб. При этом большинство абонентов Tele2 провели эти дни в самоизоляции — 55% жителей Москвы и области находились большую часть времени в зоне действия одной базовой станции.

В условиях пандемии коронавируса жители столицы решили остаться в выходные за городом. Абоненты Tele2 покинули центральную часть региона — Москву и ближайшее Подмосковье — и равномерно распределились по всей территории Московской области. Так, в центре за период с 30 апреля по 11 мая столичные клиенты оператора скачали 3,6 Пб трафика, что в два раза меньше, чем средний показатель по области (7,2 Пб). Такая тенденция была и в прошлом году, когда около 20% москвичей выбрали отдых на даче, а среднесуточный трафик в столице в этот период не превышал 2 Пб.

С помощью технологий big data Tele2 проанализировала активность абонентов в семи районах Подмосковья и зафиксировала рост потребления дата-услуг на 108% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для исследования data scientists компании выбрали следующие районы: Серпуховский, Коломенский, Сергиево-Посадский, Звенигородский, Клинский, Солнечногорский и Волоколамский. Наиболее активные пользователи интернета оказались в Солнечногорском и Сергиево-Посадском районах Подмосковья — здесь абоненты Tele2 скачали 804 Тб и 600 Тб соответственно. В тройку лидеров по использованию дата-услуг за городом также вошли жители Клинского района — 334 Тб.

Интересно, что самый большой прирост трафика по сравнению с предшествующей праздникам рабочей неделей (16-27 апреля) оператор зафиксировал в Волоколамском районе (+13%). Все остальные рассматриваемые округа продемонстрировали примерно одинаковую динамику: +8% в Серпуховском, +7% в Коломенском, +8% в Клинском и +6% в Сергиево-Посадском районе. Немного отставали Звенигородский и Солнечногорский районы — +2 и +3% соответственно.

«Несмотря на дополнительные нагрузки на сеть, вызванные массовым переходом наших абонентов в онлайн-режим, мы сохранили высокое качество связи и всех сопутствующих сервисов. Анализируя модель поведения потребителя с начала распространения вирусной инфекции, мы оперативно расширили сеть там, где наши абоненты раньше не пользовались мобильным интернетом в таких объемах. Сегодня ситуация с еженедельным изменением кривой трафика стабилизировалась, и даже в период майских праздников мы заметили лишь незначительные ее колебания по сравнению с первыми неделями апреля. Так, среднесуточное потребление мобильного интернета за период с 30 апреля по 11 мая увеличилось всего на 7%. Месяцы самоизоляции еще раз доказали, что наша инфраструктура отлично справляется с дополнительными нагрузками, позволяя каждому абоненту всегда оставаться на связи», — сказал технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Крушинин.

Недостаток живого общения в период карантина привел к повышенному спросу на голосовую связь. Так, в период майских праздников жители столичного региона совершили более 15 миллионов звонков, что в 2,5 раза превышает показатель прошлого года. Продолжительность вызовов увеличилась на 68% и составила 80 миллионов минут. При этом пик активности пришелся на 11 мая. В последний день майских праздников голосовой трафик увеличился на 7% по сравнению с 10 мая, тогда как ежедневный прирост с 30 апреля не превышал 1%. Такие колебания могут быть связаны с внешними событиями: в этот день президент РФ провел совещание о санитарно-эпидемической обстановке и новых мерах поддержки.