Столетняя Нина Сахарнова набрала более 155 тыс подписчиков в TikTok рассказами о блокаде

Уроженка Санкт-Петербурга, 100-летняя Нина Сахарнова имеет в социальной сети в TikTok более 155 тысяч подписчиков. Аккаунт для бабушки, которая делится с подписчиками историями о блокаде Ленинграда, завела ее внучка Вероника Колдина, написал «Петербургский дневник».

По словам пенсионерки, она не планировала рассказывать об этом событии, поскольку вспоминать его совсем не хотелось. Однако через многие годы чувства поутихли, и разговоры перестали возвращать в тот период.

«Декабрь 1941 года и январь 1942 года были самым ужасным временем за всю блокаду, тогда начались массовые смерти: от голода и холода люди просто падали на улицах и умирали», — вспоминает с горечью петербурженка.

Сахарнова отметила, что подписчики часто спрашивают не только о блокаде, но и о жизни в Советском Союзе.

С хейтерами пенсионерке сталкиваться не приходилось. Комментарии, которые оставляют подписчики, в основном все положительные. Однако многие фанаты Нины не верят, что 20 ноября 2021 года ей исполнилось 100 лет.

На вопрос, что стоило сдать Ленинград, Нина Сахарнова отвечать отказалась.

«Даже слушать не хочу! Это невозможно, это предательство! Этот ужасный вопрос придумал какой-то предатель, причем только сейчас. Тогда ни у кого даже в мыслях такого не было!», — заявила она.