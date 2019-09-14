Столетних россиян стало больше

Численность россиян, уже отметивших столетний юбилей, увеличилась. За последние 10 лет их стало почти втрое больше: с 7 718 человек в 2009 году до 20 582 человек по состоянию на январь 2019 года.

Как следует из материалов Росстата, опубликованных на сайте ведомства, число мужчин старше 100 лет по состоянию на 1 января 2019 года составила 5895 человек. Столетних и старше женщин в России — 14687 человек. Общее число долгожителей в России на начало 2019 года — 20 582, указано в отчете.

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По состоянию на начало января 2009 года, или 10 лет назад, долгожителей было гораздо меньше. Согласно отчету, на 1 января 2009 года в России было 1253 мужчины и 6465 женщин, возраст которых сто лет и старше.

Япония ранее подсчитала собственных долгожителей. Согласно опубликованным отчетам, на островах сейчас живут более 70 тысяч человек, возраст которых перевалил за сто лет.

Всего в стране насчитали 8463 мужчины-долгожителя и 62,7 тысячи женщин, чей возраст больше века. Последние 49 лет подряд рекорд по числу долгожителей Япония обновляет ежегодно.