Столетнего ветерана вылечили от коронавируса в Москве

Врачи Сеченовского университета вылечили столетнего ветерана Великой отечественной войны Бориса Андреевича Новикова от коронавируса нового типа. Сегодня пенсионер выписался из больницы.

Как написали в пресс-службе учреждения, ветеран поступил в инфекционное отделение № 4 в состоянии средней тяжести. Ему поставили диагноз двухсторонняя пневмония, после чего лежал в стационаре на протяжении двух недель, причем ему не потребовалась реанимация. Медики говорят, что у пенсионера остались минимальные изменения в легких, которые пройдут в течение нескольких месяцев.

С праздником Победы пожилого пациента поздравляли прямо в больнице. При выписке врачи подарили Борису Андреевичу цветы, отметив при этом, что он был самым примерным пациентом.

«Я? Да какой я молодец? Стараюсь. Может быть, получается… Да, я примерный человек, я дисциплинированный», — ответил ветеран.

Ранее сообщалось, что француженка Элен Лефевр в возрасте 106 лет заразилась COVID-19 и смогла выздороветь.