Столетие пионерии отметили в Ноябрьске

Торжественная линейка прошла в Ноябрьске в честь столетия пионерии. Об этом сообщило издание «Ямад-Медиа».

В ней приняли участие 300 школьников, которые состоят в общественных организациях содружества детских объединений «Я-МАЛ». Также 20 человек приняли в дружину «Пламя».

«Если говорить о волонтерском направлении — раньше оно называлось тимуровское, — так мы этим и занимаемся. Помогаем малышам, работаем с ветеранами, защищаем природу — деревья сажаем, макулатуру собираем», — заявил председатель «Я-МАЛ» Олег Камакин.