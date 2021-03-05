Стоянов раскрыл, что убило передачу «Городок»

Актер Юрий Стоянов дал двухчасовое интервью YouTube-каналу «Ещенепознер». Он рассказал, что одноименная песня Анжелики Варум, которая звучала в финале каждого выпуска передачи «Городок», создавала необходимую атмосферу проекта. Он потерял свой дух после принятия правила о титрах. Печальная и очень важная песня стала обрываться на 15-й секунде.

«Вы не застали, когда в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении: они не могли быть дольше 15 секунд. „Городок“ стал передачей, когда песня эта появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству или чего-то щемящего», — поделился Стоянов с ведущим.

Собеседник вспомнил свою любимую сценку из «Городка», которую придумали на коленке. Это финал одного из выпусков в 1998 году.

«Я мимо церкви шел, пытался набрать номер телефона, а там голос говорил: „На вашем счету нет денег“, — какая-то стандартная фраза, которая говорит о том, что номер отключен за неуплату. И стояла череда нищих, человек шесть», — рассказал актер. Его персонаж раздает все свои ценные вещи нищим, отдает пальто, становится рядом и протягивает руку.

«Это был образ кризиса 1998 года», — прокомментировал сюжет Стоянов.

Илья Олейников и Юрий Стоянов придумали сатирическую передачу «Городок» в 1993 году. Актеры не только играли, но и писали сценарии и выступали в качестве режиссеров. «Городок» получил несколько премий ТЭФИ в номинации «Лучшая развлекательная программа». Проект закрыли после смерти Олейникова в 2012 году.