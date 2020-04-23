Стоянку авто запретят на зауральской трассе

Отмечается, что жители поселка Балки попросили запретить стоянку машин из-за того, что там постоянно останавливались дальнобойщики и стояли с включенными двигателями. Людям мешал шум и выхлопные газы.

Они заметили, что к загрязнению придорожной территории приводит отсутствие организации санитарных удобств. По данным информагентства, до 30 апреля на автомобильной дороге установят дорожные знаки «Стоянка запрещена».