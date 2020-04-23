Стоянку авто запретят на зауральской трассе
В Курганской области по просьбе местных жителей стоянку автомобилей запретят на трассе Курган — Звериноголовское в районе поселка Балки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент информационной и внутренней политики.
Отмечается, что жители поселка Балки попросили запретить стоянку машин из-за того, что там постоянно останавливались дальнобойщики и стояли с включенными двигателями. Людям мешал шум и выхлопные газы.
Они заметили, что к загрязнению придорожной территории приводит отсутствие организации санитарных удобств. По данным информагентства, до 30 апреля на автомобильной дороге установят дорожные знаки «Стоянка запрещена».