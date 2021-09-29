Стоянка древних людей эпохи неолита обнаружена на Камчатке

Во время исследования территории Камчатки археологам удалось отыскать стоянку древних людей. Там под землей они обнаружили предметы быта и частицы оружия. Предположительно, в этом месте жили представители тарьинской и древнеительменской культуры, сообщил ТАСС.

Точное место, где были найдены поселения, находится в Елизовском районе. По словам ученых, эти стоянки относятся к периоду древнего неолита. То есть, они могли возникнуть около двух тысяч лет тому назад, написал сайт «Мир 24».

В Службе охраны объектов культурного наследия Камчатского края отметили, что археологам удалось раскопать ножи, скребки, наконечники стрел и другие древности. Недалеко от этого места были найдены и другие поселения. Большинство из них датируются эпохой палеолита и неолита.

Всего в Камчатском крае зафиксировано 712 древних поселений.