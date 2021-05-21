Стоимость загородных домов в России превысила 7 млн рублей

В мае стоимость загородной недвижимости в России пробила отметку в семь миллионов рублей. Столько в среднем просят за частный дом.

Как сообщили «Ленте.ру» в компании ЦИАН, в мае 2020 года загородный коттедж можно было купить в среднем за 6,1 миллиона рублей.

Без учета домов, построенных в пределах Москвы и Санкт-Петербурга, средняя стоимость загородной недвижимости сейчас составляет 5,9 миллиона рублей. Год назад цены были на отметке 5,5 миллиона.

За год наибольший рост произошел в Южном федеральном округе, где частные дома подорожали на 22%. В Северо-Западном округе цены поднялись на 17%.

Рынок загородной недвижимости становится все более популярным, считают в компании. Такой вывод делается из-за роста числа просмотров объявлений и увеличения количества предложений.

При этом дома дорожают немного медленнее квартир, следует из базы объявлений ЦИАН. В компании видят причину в льготной ипотеке на первичном рынке, «которая провоцирует последующее удорожание лотов».

Кроме того, дома стоят в среднем дороже. И, наконец, при покупке частного дома придется «вкладываться в решение вопросов, которые не актуальны для квартир».