Стоимость загородных домов в России превысила 7 млн рублей
В мае стоимость загородной недвижимости в России пробила отметку в семь миллионов рублей. Столько в среднем просят за частный дом.
Как сообщили «Ленте.ру» в компании ЦИАН, в мае 2020 года загородный коттедж можно было купить в среднем за 6,1 миллиона рублей.
Без учета домов, построенных в пределах Москвы и Санкт-Петербурга, средняя стоимость загородной недвижимости сейчас составляет 5,9 миллиона рублей. Год назад цены были на отметке 5,5 миллиона.
За год наибольший рост произошел в Южном федеральном округе, где частные дома подорожали на 22%. В Северо-Западном округе цены поднялись на 17%.
Рынок загородной недвижимости становится все более популярным, считают в компании. Такой вывод делается из-за роста числа просмотров объявлений и увеличения количества предложений.
При этом дома дорожают немного медленнее квартир, следует из базы объявлений ЦИАН. В компании видят причину в льготной ипотеке на первичном рынке, «которая провоцирует последующее удорожание лотов».
Кроме того, дома стоят в среднем дороже. И, наконец, при покупке частного дома придется «вкладываться в решение вопросов, которые не актуальны для квартир».