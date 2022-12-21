Общество 21 декабря 2022, 16:35 Стоимость вызова Деда Мороза в Москве в этом году увеличилась на 30%

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Многие детские мероприятия в декабре не обходятся без главных героев Нового года — Деда Мороза и Снегурочки. О средней стоимости вызова волшебников на праздник в столице рассказала директор по продажам московского агентства по организации детских праздников Анастасия Мухина в беседе с News.ru.

По словам эксперта, средняя стоимость вызова Деда Мороза в период с 25 декабря по 1 января составляет 15 тысяч рублей.

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Отмечается, что в 2022 году цены на такую услугу выросли на 30% по сравнению с прошлогодними показателями.

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