Стоимость вакцины «Вектора» понизят в два раза

ФАС согласовала снижение максимальной цены за пачку вакцины «Вектора» в два раза. Стоимость снизится в два раза.

Стоимость «ЭпиВакКороны» снизится с 9 541 до 4 210 рублей за пачку, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

«ФАС рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России и приняла решение о согласовании предельной отпускной цены, заявленной на регистрацию ФБУН ГНЦ ВБ „Вектор“ Роспотребнадзора, на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: „ЭпиВакКорона“», — сообщили в ведомстве.

Препарат будут продавать в пачках по 10 ампул, в каждой — одна доза, которая равна 0,5 миллилитра.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» ранее сообщал, что вакцина «ЭпиВакКорона» имеет несколько преимущества перед другими препаратами. В их числе безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.

Препарат «ЭпиВакКорона» формирует три линии защиты, сообщил Роспотребнадзор. При этом другие две российские вакцины — «Спутник V» и «КовиВак» не менее эффективны.

В конце марта Федеральная антимонопольная служба назвала предельную отпускная цену «КовиВак» от Центра им. Чумакова. Ее стоимость равна 4330 рублей за упаковку. Первые партии вакцины поступят в гражданский оборот в начале апреля, сообщил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» глава Минздрава Михаил Мурашко.