Стоимость услуг риелторов захотели зафиксировать

В России предложили зафиксировать стоимость стандартного перечня услуг риелторов. Регулирование их деятельность государством сочли необходимым. К тому же, мера поможет обелить рынок.

Член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский уже направил инициативу в «Дом.РФ», сообщили «Известия». Ее причиной стал рост мошеннических схем с жильем.

По словам специалистов, определение стандартов стоимости услуг риелторов сделает рынок услуг по недвижимости более прозрачным. Поможет и составление перечня системообразующих компаний в отрасли.

Просьбы урегулирования сферы деятельности от бизнеса приходят редко. Однако эксперты отрасли уже давно обратили внимание на необходимость регулирования риелторской деятельности со стороны государства. Начать стоит со стандартизации процесса заключения сделок.

Более безопасным рынок сделает и ввод более активной практики по выявлению мошеннических схем. А для людей предлагают предусмотреть правовое просвещение. К риелторам нет требований — ими может стать кто угодно. Поэтому профессионализму и надежности сделок нужны гарантии закона.