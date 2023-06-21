Общество 21 июня 2023, 13:38 Стоимость строительства моста через реку Лену в Якутии снизили на 26% Глава Якутии Николаев заявил о снижении строительства моста через Лену до 130 млрд рублей РИА «Новости»

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Проект строительства моста через реку Лену в Якутске, который свяжет восточную и западную часть республики и соединит Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем пересмотрели. В результате его стоимость снизили со 176 миллиардов до 130 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева сообщил РБК.

С требованием о пересмотре проекта для снижения его стоимости выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев в беседе с журналистами пояснил, что из представленного проекта убрали «излишества».

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«Пересмотрели все решения, связанные с подъездными путями. То есть там были, как мы потом уже в ходе работы выяснили, все-таки завышенные оценки по насыпям, по ширине и так далее», — пояснил Сивцев.

Правительство Якутии подписало соглашение о строительстве моста с группой ВИС и «Ростехом» в 2020 году. Но представленный спустя два года проект оказался почти в два раза дороже изначально заявленной стоимости 83,4 миллиарда против 176 миллиардов. Причиной стало строительство эстакады для подъезда к правому берегу реки.

После критики дороговизны проекта участники соглашения договорились пересмотреть документы для сокращения цены. В соглашении указывалось, что половину средств на строительство предоставят из федерального бюджета, 30% дадут концессионеры и 20% — правительство Якутии, которое продолжило настаивать на софинансировании половины суммы от федерального центра.