Стоимость советских елочных игрушек выросла в 10 раз

«Русская планета» заметила, что самыми дорогими оказались елочные украшения из серии «Чиполлино». На декабрьских торгах одно из них ушло с молотка за 250 тысяч рублей. Такой интерес коллекционеров вызван не только ностальгией по ушедшему детству, но и тем, что игрушки изготавливались и расписывались вручную. По мнению специалистов, эти украшения являются подлинными произведениями искусства, и музеи сами выходят на коллекционеров, дабы организовать тематическую выставку.