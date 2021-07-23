Стоимость ремонта квартир в России выросла на треть с начала пандемии

Стоимость ремонта квартир и дач с начала пандемии коронавируса выросла в России на 32%. Это произошло из-за подорожания стройматериалов, рассказали участники рынка недвижимости.

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с IV квартала прошлого года больше всего подорожали металлопрокат — на 80-100%, древесина — на 40-70%, утеплители — на 20-40%, битум дорожный — на 40-60%, сообщила газета «Известия». В числе лидеров фанера также, электротехническая и кабельная продукция, отделочные материалы и пластиковые окна.

К росту цен приводит инфляция, колебания валютных курсов, сбой в цепочке поставок, грузовой и логистический кризис, объяснил директор по строительству ИСГ «Мармакс» Юрий Хербер. Так, по его словам, из-за удорожания пластика почти на 70% наблюдается рост цен на сантехнику, фурнитуру, электротовары.

Кроме того, заметно увеличились и расценки на работы ремонтных бригад. Это произошло на фоне инфляции и дефицита рабочих рук из-за нехватки трудовых мигрантов. Все это привело к тому, что цена ремонта квартир, дач, стройки частных домов в среднем увеличилась на 25-30%, сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Коммерческий директор дизайн-бюро «Идея Плюс» Самир Джафаров отметил, что по итогам II квартала текущего года средняя стоимость ремонта квартир в московском регионе выросла на 32% в сравнении с I кварталом прошлого года. В других крупных городах, по его словам, происходит аналогичная ситуация.

При купле-продаже недвижимости стоит учитывать сезонные факторы. Лучшим временем для подобных сделок является лето, поскольку в этот период «сильно проседает деловая активность», рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. А вот неликвидные квартиры, например, далекие от транспорта или с плохим видом и так далее, вне зависимости от временного промежутка продавать тяжело.