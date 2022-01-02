Стоимость проезда выросла в транспорте Москвы

Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы увеличивается на один рубль, по карте «Тройка» — на четыре рубля. При этом не изменится стоимость проезда по Face Pay, билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов. Об этом сообщили РИА «Новости».

По данным пресс-службы дептранса столицы, со второго января в московском транспорте изменится стоимость разовой поездки по «Единому» билету на 1 рубль и составит 61 рубля. Кроме того, стоимость билета на две поездки станет стоить 122 рубля вместо 120 рублей.

Также стало известно, что стоимость проезда по карте «ройка» в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД увеличится на четыре рубля. Поменяется цена на абонементы на 30 и 90 дней, стоимость одной поездки увеличится примерно на рубль. При этом с июля такие абонементы можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней.

Также в дептрансе рассказали, что владельцы персонализированной карты «Тройка» смогут совершать бесплатную пересадку, а одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с момента первой оплаты. Предполагается, что такой услугой станут пользоваться более пяти тысяч человек ежедневно.

Появятся билеты ТАТ для наземного транспорт на 90 и 365 дней. Стоимость проездки по Face Pay останется без изменений — она составит 46 рублей. Стоимость билета на 365 дней будет составлять около 19,5 тысячи рублей.

Не изменится стоимость проезда для школьников, студентов и аспирантов на три месяца. При этом с 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней с момента даты пополнения — предполагается, что это сэкономит деньги более чем 1 миллиону человек.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте Подмосковья выросла с 1 января