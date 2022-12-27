Общество 27 декабря 2022, 16:14 Стоимость поздравления от Деда Мороза выросла в этом году на 20%

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Для того, чтобы порадовать своих близких в канун Нового года и подарить им настоящую сказку, принято вызывать Деда Мороза для поздравления с этим волшебным праздником. Стоимость такой услуги в этом году выросла на 20%, сообщили РИА ФАН со ссылкой на исследование Tinkoff Data.

В среднем в этом году человеку, который захотел вызвать для поздравления Деда Мороза, придется заплатить порядка 2100 рублей.

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Отмечается, что в прошлом году стоимость такой услуги составляла около 1700 рублей.

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